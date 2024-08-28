Сотрудников производства смазочных материалов отметили наградами в Минэнерго России

Награды ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности получили сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы». В российском Минэнерго отметили эффективную деятельность специалистов «Газпромнефть-СМ» из Москвы, Московской области, Омска и других регионов страны. Работники со стажем занятости в отрасли свыше 30 лет удостоены звания ветеранов предприятия.

Отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами отмечены 150 сотрудников, которые зарекомендовали себя в нефтепереработке. Это эксперты в сфере разработки смазочных материалов, управления персоналом, руководители и представители рабочих специальностей.

«Говоря о достижениях „Газпромнефть-СМ“ в модернизации производства, развитии научно-исследовательского направления или масштабной социальной деятельности, мы подразумеваем достижения сотрудников компании: ведь энергия общего успеха — в людях. Единая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня внедряет уникальные решения в бизнес-процессы, создает востребованные смазочные материалы для промышленных предприятий и современных двигателей, развивает цифровые сервисы. И с такой же отдачей занимается благотворительностью для повышения качества жизни в регионах», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть-СМ» последовательно реализует программу профессионального развития кадров, открывая возможности для повышения квалификации и самореализации в различных направлениях. Сотрудники принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях по обмену лучшими бизнес-практиками и научно-технических конференциях, а также многочисленных образовательных проектах.