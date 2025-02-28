Сотрудники ЦГМС рассказали, что настоящая весна в Челябинске наступит 6 апреля

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра сообщили, что в Челябинске устойчивое повышение температуры воздуха выше нуля градусов, знаменующее начало метеорологической весны, произойдет в начале апреля. Об этом написал Ura.ru .

Для метеорологов наступление весны связано с переходом средней суточной температуры через ноль градусов. В Челябинске такой переход происходит в среднем 6 апреля, пояснили специалисты.

Они подчеркнули, что определение начала весны может варьироваться в зависимости от разных факторов. Так, календарная весна начинается 1 марта, астрономическая — в день весеннего равноденствия, 21–22 марта, а фенологическая весна ассоциируется с возвращением перелетных птиц и пробуждением природы.