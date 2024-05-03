Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству алкоголя под Белгородом | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:27 Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству алкоголя под Белгородом

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В Белгородской области правоохранители обнаружили цех, где нелегально производили алкогольную продукцию. Подпольный бизнес организовала 45-летняя женщина вместе с братом и мужем сестры, написал сайт bel.ru.

Как уточнили в УМВД России по Белгородской области, алкогольная продукция производилась в антисанитарных условиях. Организаторы дела смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками. Продукцию продавали в магазинах областного центра и Белгородского района.

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За содеянное подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.