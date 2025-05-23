Сотрудники МЧС предупредили о рисках аварий и затоплений в ХМАО из-за ливней

Сильный грозовой фронт ожидается в Ханты-Мансийском автономном округе. В пятницу, 23 мая, юго-восточные районы региона могут столкнуться с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Югре.

Так, днем 23 мая в южных районах округа ожидаются сильные ливни и грозы. Такие погодные условия несут угрозу инфраструктуре и безопасности жителей.

Из-за стихии возможен ряд аварийных ситуаций: обрыв линии электропередач и связи, повреждение крыш зданий, падение ветвей деревьев и рекламных конструкций. Транспортные узлы также окажутся под ударом: аэропорты и вертолетные площадки могут столкнуться с проблемами обслуживания рейсов, а дороги рискуют превратиться в места дорожных происшествий и пробок.

Особенно внимательно стоит относиться жителям крупных городов юга округа: Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса, Пыть-Яха, Когалыма, Покачей и Радужного, а также близлежащих районов.