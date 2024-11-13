Сотрудник техподдержки Новиков посоветовал тщательнее проверять URL-адреса в период распродаж

Время распродаж — это всегда период, когда мошенники ведут себя особенно активно, поэтому нужно быть особенно осторожными, когда дело касается покупок в интернете. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела технической поддержки Angara Security Никита Новиков.

Он отметил, что самой частой формой обмана являются подменные url-адреса. В них может быть заменена одна буква или цифра или немного отличаться написание. При этом сайт будет предлагать очень привлекательные цены.

Эксперт добавил, что нельзя полностью полагаться на антифишинговые программы и антивирусы, они не всегда успевают за ростом мошеннических страниц. Поэтому человек должен сам не терять бдительность и несколько раз все перепроверить, прежде чем переходить по ссылкам или вводить свои данные.