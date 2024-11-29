Сотрудник сервиса «Апельсин» Балахтина посоветовала заранее планировать бюджет на подарки

К покупке новогодних подарков лучше подготовиться заранее, тогда можно купить все по более выгодным ценам. Об этом НСН рассказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.

Она посоветовала заранее попросить своих близких составить список подарков, которые они хотели бы получить. Потом спланировать бюджет и сравнить цены в обычных, интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Кроме того, отметила Балахтина, лучше изучить акции и специальные предложения, а также кешбэки и возможность использовать подарочные промокоды или накопленные баллы, которые многие магазины дарят в преддверии праздников.