Сотрудник РОСБИОТЕХа Фоменко отметила, что для производства дешевых пельменей часто используют мясо низкого качества

Пельмени — популярный продукт в России, но их дешевые варианты могут представлять опасность для здоровья. Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.ru» о проблемах, связанных с такими пельменями.

Эксперт отметила, что пельмени часто не соответствуют критериям по бактериям группы кишечной палочки (БГКП) и могут содержать патогенные организмы, такие как сальмонелла или листерия. Кроме того, многие производители не соблюдают правильную массовую долю фарша, которая должна превышать 50%, написали «Известия».

Фоменко подчеркнула, что для производства дешевых пельменей часто используют мясо низкого качества, включая суррогаты, мясные обрезки и ненадлежащие части животных, а также большое количество сои и крахмала.

Эксперт рекомендовала изучать состав пельменей и покупать продукты, сделанные в соответствии с ГОСТ.