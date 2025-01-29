Сотрудник РОСБИОТЕХа Беляева: натуральный шоколад сохраняет хрупкость

Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева в беседе с Ura.ru рассказала, каким образом можно определить, натуральный ли шоколад.

Шоколад можно считать натуральным только в том случае, если в его составе присутствует какао-масло, а не его аналоги. Речь идет о подсолечном, соевом, хлопковом или пальмовом маслах. Продукция, содержащая эти заменители вместо какао-масла, классифицируется как сладкие кондитерские плитки.

Отличительный признак качественного шоколада — его способность рассыпаться при разломе. Такой шоколад легко тает во рту, поскольку температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, что немного ниже обычной температуры тела. Качественный шоколад сохраняет хрупкость и не оставляет неприятного ощущения жира на языке. Кондитерская плитка с заменителями какао-масла сложнее разжевывается и оставляет после себя неприятный маслянистый привкус, пояснила эксперт.