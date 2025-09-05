Сотрудник РАНХиГС Михайлова отметила, что современные чиновники не должны привлекать к себе внимание внешним видом

Директор программ Высшей школы госуправления РАНХиГС и исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу Гилана Михайлова высказала мнение относительно внешнего вида представителей власти в беседе с «Крым 24» .

Она пояснила, что чиновники должны соблюдать меру в выборе стиля одежды, сохраняя эстетичный и стильный облик, однако не превращаясь в объект общественного интереса из-за внешней привлекательности или скандальности. Чиновники не должны вызывать излишнее любопытство к своему внешнему виду, стремясь подчеркнуть профессионализм и ответственность, присущие представителям государства.

По мнению эксперта, одежда должна демонстрировать серьезный настрой и уважение к обществу, избегая ассоциаций с праздниками или досуговыми мероприятиями.