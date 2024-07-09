Сотрудник «Лаборатории Касперского» Павловская: главной проблемой хакеров является состояние вечной паранойи

Исследователь хакеров из «Лаборатории Касперского» Анна Павловская в разговоре с «Газетой.Ru» назвала главный страх злоумышленников. По словам эксперта, больше всего они боятся разоблачения и наказания, поэтому пребывают в состоянии паранойи.

Бороться с этим состоянием хакеры предпочитают разными способами. Наиболее распространены спорт, просмотр фильмов или сериалов и соцсети. Как пояснила Павловская, они даже делятся инструкциями по борьбе с негативными эмоциями на форумах в даркнете.

Кто-то для борьбы с паранойей прибегает к сексуальному удовлетворению, однако, по словам эксперта, мнения относительно этого способа у хакеров сильно разнятся.

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте