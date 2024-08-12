Сотрудник «Лаборатории Касперского» Ларин: самая дорогая уязвимость 0-day, обнаруженная хакерами, стоила $10 млн

Самая дорогая уязвимость 0-day, которая была обнаружена хакерами в программном обеспечении, стоила 10 миллионов долларов. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Борис Ларин.

По словам эксперта, эксплуатация этой уязвимости могла привести к блокировке средств пользователей.

Ларин заметил, что об этой уязвимости уже знают хакеры, но не знают разработчики этого самого ПО. Чаще всего такие уязвимости сбывают двумя способами — в даркнете или на онлайн-площадках, на которых компании размещают заказы на поиск таких дыр.