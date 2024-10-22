Сотрудник газовой компании Бабенко: самовольное подключение газопровода может привести к аварии

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко назвала ошибки при использовании газа в быту. Некоторые из них способны привести к очень серьезным последствиям, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По ее словам, к нарушениям относятся самовольные подключение и переделка газопроводов, которые могут спровоцировать аварию. То же самое касается отсутствия регулярного технического обслуживания.

Эксперт также отметила, что некоторые не обращают внимание на запах газа, хотя именно он сигнализирует о возможной утечке. При накапливании вещества в помещении происходит взрыв, напомнила Бабенко.