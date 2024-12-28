Сотрудник «Дом.ру» Торчинский отметил рост числа новых умных устройств в 2024 году

Рост российского рынка телекоммуникаций обусловлен появлением новых услуг и предложений. О ключевых тенденциях отрасли в интервью радио Sputnik рассказал руководитель направления Movix Lab компании «Дом.ру» Евгений Торчинский.
К 2024 году виртуальные ассистенты стали еще более продвинутыми, а внедрение искусственного интеллекта в поисковые системы позволило пользователям получать комплексные ответы на запросы, основанные на данных из различных источников. Также увеличилось количество умных устройств, включая телевизоры, оснащенные ИИ. Нейронные сети приобрели особую значимость в сфере обеспечения безопасности.
Торчинский также отметил, что бренды продолжают разрабатывать методы доставки наиболее подходящего контента своим пользователям. Некоторые видеоплатформы запустили интерактивные фильмы, сюжет которых адаптируется под предпочтения зрителя.
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