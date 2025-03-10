Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России

С приветствием и вступительным словом к участникам публичных обсуждений обратился врио руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.
В завершение мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений: «В пользу Управления было вынесено 262 судебных решения. Еще 48 были отрицательными. Большинство из заявлений занимают закупки, весомая часть приходится на постановления о привлечении к административной ответственности, остальное – антимонопольные дела».
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