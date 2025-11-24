Соревнования по дисциплине «Управляемая собака» прошли в городском зооцентре «Надежда» в Нижнем Новгороде

В городском зооцентре «Надежда» 22 ноября прошли соревнования по дисциплине «Управляемая собака». Участие в них приняли юные кинологи из разных уголков города. Об этом написало ИА «Время Н» .

Среди участников были воспитанники зооцентра «Надежда», кинологического отделения Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина и борского Центра внешкольной работы «Алиса». Они продемонстрировали свои умения по взаимодействию с животными и вместе с ними преодолели полосу препятствий.

Соревнования прошли двумя рингами одновременно, где были представлены пять классов: «начинающие», «средние», «взрослые», «щенки» и «прогресс». По итогам зачета опытные инструкторы-кинологи вручили новичкам аттестационные книжки «Юного кинолога».

Директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко отметила, что бесплатные кинологические занятия для ребят в возрасте от 9 до 17 лет регулярно проходят на специально оборудованных площадках во всех районах города. Она также рассказала, что недавно к программе присоединились юные кстовчане: для них организован бесплатный кружок «Юный кинолог» на улице 40 лет Октября.