Сомнолог Царева объяснила, что люди перед сном листают ленту соцсетей из-за тревожности

Привычка бездумно пролистывать ленту перед сном — это привычка, демонстрирующая стремление к неадекватному способу снятия стресса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Царева.

Она объяснила, что за просмотром социальных сетей кроется серьезная тревожность. Над ней нужно работать, потому что скроллинг ленту не снимает ее, а лишь заглушает на время.

Если у человека есть сложности с засыпанием, то можно попробовать записывать свои планы и мысли, посоветовала психолог. Также она рекомендовала обратиться к специалисту, чтобы победить прокрастинацию и справиться с проявлениями тревожности.