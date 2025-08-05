Сомнолог Гаврилова призвала отключать гаджеты перед отходом ко сну за 2 часа

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова дала рекомендации относительно правильного поведения перед отходом ко сну в беседе с ИА НСН . Она подчеркнула важность отказа от использования телефона за один-два часа до сна, поскольку свет экрана негативно сказывается на выработке гормона сна — мелатонина, а также перегружает мозг избыточной информацией.

Кроме того, Гаврилова прокомментировала заявления футболиста Криштиану Роналду о влиянии сигнала мобильных устройств на качество сна. Хотя португалец практикует блокировку сигналов для улучшения своего отдыха, медицинская наука пока не располагает убедительными доказательствами такого воздействия.

Однако специалист советует избегать расположения телефонов рядом с головой во время сна и рекомендует минимизировать использование гаджетов непосредственно перед отдыхом ради спокойствия нервной системы и повышения качества сна.