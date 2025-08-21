Сомнолог Бузунов предупредил о рисках социального джетлага при резком переходе на новый режим сна

По словам эксперта, есть два способа подготовить школьника к возвращению в учебный график: мягкий и жесткий. Мягкий предполагает постепенный сдвиг времени подъема на полчаса каждый день перед 1 сентября. Жесткий — резкий переход на новый режим в первый день учебы.

Бузунов объяснил, что будить ребенка нужно раньше, а не пытаться уложить его спать. Так накапливающийся дефицит сна приведет к тому, что время отбоя начнет подстраиваться под время подъема.

Эксперт предупредил о рисках социального джетлага при резком переходе на новый режим. Он отметил, что важно не дать ребенку отоспаться в первые выходные после начала школы. Сомнолог также напомнил о важности исключения кофеиносодержащих продуктов и гаджетов за час до сна.