Сомнолог Бузунов назвал вещие сны результатом ночного анализа мозга

Человеческий мозг обладает удивительной способностью предсказывать будущее, даже когда мы спим. Это явление, часто называемое вещими снами, объясняется не мистикой, а сложными процессами, происходящими в нашем сознании. Доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов в интервью KP.RU подробно рассказал, как наш разум создает иллюзию предвидения.

Как отметил эксперт, во время сна мозг активно обрабатывает информацию, полученную в течение дня, а также строит прогнозы на будущее. Это естественный процесс, отличающий человека от животных.

«Если, например, кому-то снится, что его сбивает машина, возможно, он недавно перебегал дорогу в неположенном месте. Мозг, анализируя ситуацию, таким образом предупреждает об опасности», — объяснил специалист.

По словам Бузунова, каждое событие имеет свою вероятность, и когда оно происходит, человек запоминает это как вещий сон. Если же прогноз не сбывается, мы просто забываем о нем. Это объясняется так называемой «ошибкой выжившего».