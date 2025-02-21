Сомелье Андрей Зотов в беседе с RT дал комментарии относительно рейтинга оценки вин, который составило Роскачество.

По его словам, главное требование к качественному вину — это баланс. В сладких винах сладость должна компенсироваться кислотностью, чтобы избежать излишней приторности. В крепленых винах важен хороший интеграционный баланс спирта, написала «Кубань 24».

Особенностью производства вин поздних сборов является высокая концентрация сахара в винограде, что обеспечивает насыщенный аромат и сложный вкус, привлекающий потребителей.

Ранее Роскачество опубликовало рейтинг лучших крепленых и сладких российских вин. Среди коллекционных напитков первое место заняло «Солнечная Долина Портвейн Крымский», а в категории вин позднего сбора лучшим признано сладкое вино «Винодельня Криница» Aroma.