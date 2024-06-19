Сомелье Трифонова: магниевая минеральная вода помогает при стрессе

Природная минеральная вода с высоким содержанием магния помогает при стрессе и бессоннице. Об этом рассказала сомелье, эксперт в области ретейла Анна Трифонова в беседе с Life.

По ее словам, такая вода также улучшает пищеварение и рекомендована при соблюдении диеты. Противопоказанием к ее употреблению будут различные расстройства желудка.

Людям с болезнями печени стоит отдать предпочтение сульфатной минералке. Она стимулирует кишечную перистальтику, позволяет снизить вес и улучшает работу внутренних органов, отметила Трифонова.