Сомелье Трифонова: магниевая минеральная вода помогает при стрессе

Природная минеральная вода с высоким содержанием магния помогает при стрессе и бессоннице. Об этом рассказала сомелье, эксперт в области ретейла Анна Трифонова в беседе с Life.

По ее словам, такая вода также улучшает пищеварение и рекомендована при соблюдении диеты. Противопоказанием к ее употреблению будут различные расстройства желудка.

Людям с болезнями печени стоит отдать предпочтение сульфатной минералке. Она стимулирует кишечную перистальтику, позволяет снизить вес и улучшает работу внутренних органов, отметила Трифонова.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте