Сомелье Трифонова: магниевая минеральная вода помогает при стрессе
Природная минеральная вода с высоким содержанием магния помогает при стрессе и бессоннице. Об этом рассказала сомелье, эксперт в области ретейла Анна Трифонова в беседе с Life.
По ее словам, такая вода также улучшает пищеварение и рекомендована при соблюдении диеты. Противопоказанием к ее употреблению будут различные расстройства желудка.
Людям с болезнями печени стоит отдать предпочтение сульфатной минералке. Она стимулирует кишечную перистальтику, позволяет снизить вес и улучшает работу внутренних органов, отметила Трифонова.
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