Сомелье Руденко раскритиковал идею о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года

Винный эксперт и критик, член союза сомелье Денис Руденко прокомментировал инициативу о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщил Life .

По словам специалиста, подобные меры могут оказать негативное влияние на социальную сферу. Ограничения приведут к увеличению оборота нелегального и опасного спиртного, предположил эксперт.

«Если человеку паспорт выдают в 14 лет, в 18 призывают в армию и доверяют боевое оружие, а алкоголь начинают продавать только с 21 года, то это какая-то ненормальная ситуация», — заявил Руденко.

Он также напомнил, что аналогичное правило действует в США. Как результат — молодые люди часто склонны к избыточному употреблению алкоголя в течение первых шести месяцев после достижения 21-летия.