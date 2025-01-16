SOKOLOV: для похода в театр стоит выбирать длинные серьги и фантазийные колье

При создании образа для посещения театра важно уделять внимание не только одежде, но и аксессуарам. Об этом заявила эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина в беседе с « Известиями ».

По словам специалиста, правильно подобранные украшения завершают любой наряд, а также создают гармоничное сочетание между человеком и величественной атмосферой культурного места.

При посещении спектакля, отметила эксперт, стоит дополнять образ длинными серьгами, фантазийными колье, широкими браслетами или крупными кольцами. В выборе стиля Ракутина предложила ориентироваться на классику, хотя допустимы элементы богемности и винтажа в современной интерпретации.