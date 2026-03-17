SOKOLOV BEAUTY: девочки в России начинают интересоваться косметикой все раньше

В России девочки начинают интересоваться косметикой все раньше. Аналитики SOKOLOV BEAUTY провели опрос среди более чем 1200 родителей и выяснили, что социальные сети оказывают значительное влияние на внимание детей к бьюти-средствам. Об этом сообщил Life.ru .

В 44% случаев разговор о косметике инициируют сами родители. Еще у 27% опрошенных дочери самостоятельно просят купить им первые бьюти-продукты.

Отношение взрослых к детской косметике в основном лояльное. Каждый пятый родитель положительно относится к ее использованию ребенком, а еще 60% допускают периодическое применение различных средств.

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко отметила, что блогинг сильно повлиял на интерес детей к косметике в последние пять лет.