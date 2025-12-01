SOK и SOKOLOV: 39% петербурженок наряжаются в офис для повышения уверенности
Сеть смарт-офисов SOK и аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV провели исследование, чтобы выяснить отношение петербурженок к корпоративному дресс-коду. Результаты опубликовала газета «Петербургский дневник».
Так, 39% респонденток признались, что наряжаются в офис для повышения уверенности в себе, а 6% — чтобы произвести впечатление на руководство.
Кроме того, 44% наносят легкий макияж, 30% — полный, а 18% используют только уходовую косметику. Большинство дополняют рабочий образ украшениями, а каждая пятая выбирает брендовые вещи.
Также стало известно, что 60% опрошенных не планируют пропускать корпоратив в этом году, при этом 32,5% уже начали подбирать наряд.