SOK и SOKOLOV: 39% петербурженок наряжаются в офис для повышения уверенности

Сеть смарт-офисов SOK и аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV провели исследование, чтобы выяснить отношение петербурженок к корпоративному дресс-коду. Результаты опубликовала газета « Петербургский дневник ».

Так, 39% респонденток признались, что наряжаются в офис для повышения уверенности в себе, а 6% — чтобы произвести впечатление на руководство.

Кроме того, 44% наносят легкий макияж, 30% — полный, а 18% используют только уходовую косметику. Большинство дополняют рабочий образ украшениями, а каждая пятая выбирает брендовые вещи.

Также стало известно, что 60% опрошенных не планируют пропускать корпоратив в этом году, при этом 32,5% уже начали подбирать наряд.