«Союзмолоко»: в России производят заменитель грудного молока на основе козьего

Генеральный директор организации «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что спрос на молочные категории будет увеличиваться при росте доходов россиян. Сейчас популярностью стали пользоваться альтернативы коровьего молока, отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

По его словам, наибольшую долю на рынке занимает козье молоко. Кроме того, в РФ потребляется и овечье молоко.

«В ряде национальных республик используют кобылье — из него там производят много популярных кисломолочных продуктов», — добавил специалист.

Глава объединения также рассказал о производстве в стране заменителя грудного молока на основе козьего. Белов назвал данный проект очень амбициозным.

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