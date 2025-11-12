Союз женщин России анонсировал проекты по семейному предпринимательству в Крыму

В следующем году состоится знаменательное событие — празднование 85-летия Союза женщин России. Одним из ключевых регионов для осуществления запланированных мероприятий станет Крым, рассказала председатель местного отделения организации Нонна Бахарева в эфире « Радио Крым ».

По ее словам, основной фокус проекта сосредоточится на укреплении здоровья женщин и всей семьи, включая детей.

«Проекты, которые мы представили, как раз-таки очень важны для нас, для Крыма», — отметила эксперт.

Она также обозначила планы по поддержке предприятий, организованных супругами, поскольку семейный бизнес является важным аспектом экономики региона. Отдельно упоминается идея съемок документального фильма о крымских бизнесменах.