Союз пенсионеров поддержал идею продажи таблеток поштучно

Предложение депутата Владимира Плякина о поштучной продаже таблеток в аптеках получило одобрение со стороны Союза пенсионеров. Глава организации Валерий Рязанский сообщил изданию Life.ru , что в этой инициативе есть «рациональное зерно», особенно для пожилых людей, которые тратят большие суммы на медикаменты.

Рязанский отметил, что нововведение поможет решить две проблемы: избавит россиян от накопления остатков лекарств в домашних аптечках и позволит сэкономить деньги. По его словам, многие препараты стоят более пяти–шести тысяч рублей, и если на курс лечения требуется меньше таблеток, чем в упаковке, то переплачивать нет смысла.

Однако глава Союза пенсионеров подчеркнул, что отпуск лекарств поштучно должен проходить под строгим контролем. Продажа должна осуществляться строго по рецепту врача с четким указанием курса лечения и дозировки. Ответственность за соблюдение условий хранения должна лечь на аптечных работников.