Союз дачников: при подготовке участка в декабре стоит заняться мульчированием

В декабре владельцам земельных участков стоит заняться приведением территории в порядок. Важно не забывать о внутреннем состоянии дома и хозпостройках, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Никита Чаплин в беседе с News.ru .

В первый зимний месяц, отметил он, стоит организовать работы по мульчированию.

«Легкие ветки и сухие листья защитят многолетники от перепадов температур, когда снега еще не так много», — пояснил парламентарий.

Чаплин также посоветовал проверить садовый инвентарь. Необходимо почистить и законсервировать инструменты для будущего сезона. Такие действия помогут сэкономить силы весной, пояснил депутат.