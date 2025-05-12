Союз дачников: перед посадкой картофель нужно прорастить в светлом месте

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с News.ru , как получить богатый урожай картофеля.

По словам специалиста, перед посадкой нужно дождаться, когда почва прогреется до +8 …+10 градусов.

«Если поторопиться, картофель может просто сгнить в холодной почве или дать слабые ростки», — пояснил эксперт.

Чаплин также посоветовал предварительно прорастить клубни в светлом месте, что обеспечит образование сильных ростков. Кроме того, землю необходимо качественно подготовить: глубоко вспахать и обогатить удобрениями. Нельзя забывать и о мерах профилактики против насекомых-вредителей и заболеваний растений.