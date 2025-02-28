Союз автошкол: критерии оценки автошкол, предложенные депутатами, необъективны

Представитель союза автошкол Сергей Матвеев выразил сомнения относительно объективности критериев оценки автошкол, предлагаемых новым законопроектом. По его мнению, такие критерии могут привести к тому, что автошколы начнут сосредотачивать усилия исключительно на подготовке учеников к успешной сдаче экзаменов ради попадания в верхние строчки рейтингов. Об этом написало ИА НСН .

«К сожалению, в 90% автошкол качество обучения к сдаче экзаменов никакого отношения не имеет», — сообщил Матвеев.

Попытку учитывать число ДТП с учениками той или иной школы он также назвал необъективным критерием оценки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол. Качество их деятельности будут оценивать по определенным показателям: итогам сдачи экзаменов обучающимися и данным о ДТП с участием выпускников этих школ.