Собственник сети АЗС Вахрушин предложил приравнять мини-АЗС к стандартным заправкам

Хотя количество автозаправочных станций растет, они по-прежнему не регулируются должным образом и не контролируются государством. В связи с этим в Госдуме РФ могут рассмотреть законодательные инициативы по устранению правового вакуума. В эфире Общественной Службы Новостей собственник сети АЗС «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин рассказал, как контролировать рынок контейнерных АЗС.

«Чтобы привести в порядок рынок контейнерных АЗС, необходимо подвести их под стандартные АЗС — всю разрешительную документацию, начиная с выбора земельного участка, заканчивая всеми экспертизами, строительными проектами и вводом в эксплуатацию. Это самое простое, что можно сделать для этих АЗС. В таком случае все административные органы, которые контролируют это, будут понимать, что с ними делать», — сказал Вахрушин.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент рынок контейнерных АЗС и бензороботов хаотичен и его невозможно проконтролировать. По словам Вахрушина, если администрация посчитает, что бензоробот установлен в неподходящем месте, владелец просто перенесет его в другое место и продолжит работу.