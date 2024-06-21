Собянин: электросуда в Москве перевезли около 900 тысяч пассажиров за год

За год электросуда в Москве совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги первого года работы речных электросудов, написала «Москва.ру».

По словам градоначальника, москвичам и гостям столицы стало удобнее передвигаться по городу благодаря речному транспорту. Он также отметил, что в начале июня заработали два новых причала — «Парк „Фили“» и «Береговой». Они успели принять более 11 тысяч пассажиров.

Собянин добавил, что к 2030 году всю акваторию Москвы-реки сделают судоходной.

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