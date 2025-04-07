Снегопады пройдут в Крыму 10-12 апреля
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая объявила, что 10, 11 и 12 апреля Крым ожидают снегопады, связанные с влиянием атлантического циклона. Об этом она рассказала «Радио Крым».
Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега ночью, а днем в южных районах возможен дождь. Ожидается усиление ветра, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду
Температура воздуха останется низкой — от 0 до +5 градусов, с ночными заморозками в некоторых районах. Потепление прогнозируется только с 13 апреля, добавила она.
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