Снегопады пройдут в Крыму 10-12 апреля

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая объявила, что 10, 11 и 12 апреля Крым ожидают снегопады, связанные с влиянием атлантического циклона. Об этом она рассказала «Радио Крым» .

Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега ночью, а днем в южных районах возможен дождь. Ожидается усиление ветра, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду

Температура воздуха останется низкой — от 0 до +5 градусов, с ночными заморозками в некоторых районах. Потепление прогнозируется только с 13 апреля, добавила она.