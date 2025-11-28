Снегопады придут в Омскую область в предстоящие выходные

Омская область готовится встретить настоящую зимнюю погоду в предстоящие выходные, 29 и 30 ноября. Жители региона ожидают снегопады, метели и снежные заносы, что сделает дороги опасными для передвижения, написал сайт gorod55.ru .

В ночь на 29 ноября температура опустится до минус 9-14 градусов, при прояснениях до минус 24 градусов. Днем начнется снег, местами сильный, с метелью, и температура поднимется до минус 2-7 градусов, местами до минус 12 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

В воскресенье, 30 ноября, снег продолжится, и дорожная обстановка останется сложной. Температура днем составит около минус 2-7 градусов.