Снегопад вызвал затор на трассе «Байкал» между Бурятией и Иркутской областью

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии RT сообщил, что в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» случился затор из-за снегопада и ветра. Непогода привела к пробке на границе Бурятии и Иркутской области.

Ситуацию усложняет то, что происшествие случилось вблизи гор, где погодные условия особенно неблагоприятны.

«Если говорить про температуру, то она начнет повышаться и морозы начнут ослабевать в среду, 3 декабря. Там прогнозируется небольшой снежок. Говорить о том, что это улучшит ситуацию на дороге — невозможно. Все-таки снег может усугубить ситуацию», — объяснил синоптик.