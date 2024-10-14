Снегопад пообещали синоптики жителям Пермского края к концу недели

В начале недели в Прикамье ожидаются морозные ночи и более теплые дни. По информации специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», погода будет сухой и солнечной, с легким ветром. Однако с среды в регионе ожидается похолодание и возможные снегопады, сообщил properm.ru.
Рабочая неделя в Пермском крае завершится 18 октября облачной погодой, местами возможен незначительный снег. Ночные температуры будут колебаться от -7 до -2 градусов, а при прояснениях могут опуститься до -10градусов.
Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Согласно предварительным прогнозам, которые могут еще измениться, в дальнейшем жителей ждет кратковременный снег, при этом температура существенно не изменится.
Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»
Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в молебне о Победе
«Гроза НАТО». Российский «Искандер» признали одним из мощнейших в мире
Украинский депутат призвал как можно скорее завершить конфликт
Капремонт воздушной линии «Голутвин – Рубин» завершили в Подмосковье
Утечку в системе отопления ликвидировали на улице Гагарина в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте