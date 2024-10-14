Снегопад пообещали синоптики жителям Пермского края к концу недели

В начале недели в Прикамье ожидаются морозные ночи и более теплые дни. По информации специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», погода будет сухой и солнечной, с легким ветром. Однако с среды в регионе ожидается похолодание и возможные снегопады, сообщил properm.ru .

Рабочая неделя в Пермском крае завершится 18 октября облачной погодой, местами возможен незначительный снег. Ночные температуры будут колебаться от -7 до -2 градусов, а при прояснениях могут опуститься до -10градусов.

Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Согласно предварительным прогнозам, которые могут еще измениться, в дальнейшем жителей ждет кратковременный снег, при этом температура существенно не изменится.