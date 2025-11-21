Снег с дождем накроет Удмуртию в предстоящие выходные

Гидрометцентр Удмуртии предупредил, что жители республики столкнутся с непростыми условиями на дорогах и изменениями погоды. Атмосферные фронты принесут жителям севера области снег, местами смешивающийся с дождем, а южные районы ожидает смена осадков с дождя на мокрый снег и обратно, сообщил сайт Udm-info.