Снег с дождем накроет Удмуртию в предстоящие выходные
Гидрометцентр Удмуртии предупредил, что жители республики столкнутся с непростыми условиями на дорогах и изменениями погоды. Атмосферные фронты принесут жителям севера области снег, местами смешивающийся с дождем, а южные районы ожидает смена осадков с дождя на мокрый снег и обратно, сообщил сайт Udm-info.
Температура останется повышенной для ноября, что создаст дополнительные трудности водителям и пешеходам. В частности, автомобилистов призывают соблюдать осторожность из-за возможного образования снежного наката и гололедица.
В воскресенье, 23 ноября, количество осадков снизится, но уже к понедельнику, 24 ноября, вновь повысится вероятность выпадения осадков, сопровождающихся сильным ветром.