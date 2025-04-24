Смольный: все 18 районов Петербурга украсят ко Дню Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы в Северной столице подготовили специальную программу праздничного оформления. Все 18 районов города будут украшены к памятной дате. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

По сравнению с прошлым годом количество адресов увеличилось на 50 — их стало 450. Впервые праздничное оформление затронет мосты: Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский и Александра Невского.

Специалисты следуют федеральным рекомендациям и добавят тематические элементы, посвященные празднику. Прежде всего, речь идет о флагах и отдельно стоящих композициях. Например, у Московских Ворот появится композиция «Родина-мать».

Около Гостиного Двора установят тумбы с детскими рисунками ко Дню Победы. В этом году больше внимания уделят наружной рекламе. На фасадах зданий будет транслироваться парад Победы.