Смольный сообщил о начале приема заявок на конкурс грантов для молодых ученых

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на конкурс грантов от городского правительства, предназначенный для поддержки молодых ученых. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу Смольного.
На конкурс приглашаются студенты и аспиранты вузов, академических и отраслевых институтов. Научные исследования поделены на пять основных направлений: гуманитарные, естественные и точные науки, технические науки, медицинские науки, а также культура и искусство.
Авторы наиболее выдающихся проектов будут удостоены 220 премий по 50 тысяч рублей, а аспиранты — 220 премий по 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 33 миллиона рублей, добавил «Питер ТВ».
ВСУ скрыли факты самоубийств среди мобилизованных в Сумской области
«Бедная даже расплакалась». Собаку-маугли из Брянской области освободили из заточения
Японские читатели раскритиковали Зеленского и его пропаганду
«Вывозят детей насильно». Украина готовит Красноармейск к уличным боям
Питерская блогерша подтерлась паспортом и надругалась над плакатом к 80-летию Победы
«Чтобы хватило нам и России». Лукашенко поставил план на выращивание картофеля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте