Смольный сообщил о начале приема заявок на конкурс грантов для молодых ученых

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на конкурс грантов от городского правительства, предназначенный для поддержки молодых ученых. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На конкурс приглашаются студенты и аспиранты вузов, академических и отраслевых институтов. Научные исследования поделены на пять основных направлений: гуманитарные, естественные и точные науки, технические науки, медицинские науки, а также культура и искусство.

Авторы наиболее выдающихся проектов будут удостоены 220 премий по 50 тысяч рублей, а аспиранты — 220 премий по 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 33 миллиона рублей, добавил «Питер ТВ».