Смольный предупредил петербуржцев об увеличении стоимости эвакуации машин
Новые тарифы на услуги эвакуации автомобилей вступят в силу в Петербурге с начала 2025 года. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные Смольного.
По информации городской администрации, для легковушек стоимость увеличится на 8,5%, до 3 624 рублей. Плата за нахождение транспорта на штрафной стоянке останется неизменной.
Владельцам грузовиков, автобусов и самоходных автомобилей придется платить за эвакуацию 21 744 рубля. Для машин категорий BE, C1E и D1E стоимость возрастет до 25 368 рублей.
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