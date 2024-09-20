Смольный предупредил петербуржцев об увеличении стоимости эвакуации машин

Новые тарифы на услуги эвакуации автомобилей вступят в силу в Петербурге с начала 2025 года. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные Смольного.

По информации городской администрации, для легковушек стоимость увеличится на 8,5%, до 3 624 рублей. Плата за нахождение транспорта на штрафной стоянке останется неизменной.

Владельцам грузовиков, автобусов и самоходных автомобилей придется платить за эвакуацию 21 744 рубля. Для машин категорий BE, C1E и D1E стоимость возрастет до 25 368 рублей.