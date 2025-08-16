Ленинградскому зоопарку исполнилось 160 лет, и в честь юбилея власти Петербурга утвердили стратегию его дальнейшего развития. Об этом сообщила Neva.Today.
Концепция предусматривает сохранение исторического облика заведения и создание удобных зон отдыха для горожан и туристов.
Документ предполагает модернизацию помещений для животных, в частности, павильонов, предназначенных для крупных хищников, таких как бурые медведи. Администрация также передала зоопарку специальный сертификат, подтверждающий выделение финансирования на необходимые восстановительные работы, добавил RT.
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте