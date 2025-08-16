Смольный одобрил проект развития Ленинградского зоопарка

Ленинградскому зоопарку исполнилось 160 лет, и в честь юбилея власти Петербурга утвердили стратегию его дальнейшего развития. Об этом сообщила Neva.Today .

Концепция предусматривает сохранение исторического облика заведения и создание удобных зон отдыха для горожан и туристов.

Документ предполагает модернизацию помещений для животных, в частности, павильонов, предназначенных для крупных хищников, таких как бурые медведи. Администрация также передала зоопарку специальный сертификат, подтверждающий выделение финансирования на необходимые восстановительные работы, добавил RT.