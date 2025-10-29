Смольный объявил, что работу над станциями «Казаковская» и «Путиловская» завершат в 2025 году

Администрация Северной столицы обозначила станции метро, которые будут открыты и отремонтированы до 2030 года. Согласно планам, на усовершенствование метрополитена выделят 217 миллиардов рублей в течение следующих трех лет, сообщила Neva.Today со ссылкой на Смольный.

По данным мэрии, до конца 2025 года специалисты закончат строительство первого участка «коричневой» ветки метро, включающего станции «Казаковская» и «Путиловская».

До 2029 года планируется достроить станции «Богатырская», «Каменка» и «Театральная», а до 2030 года — «Броневую», «Заставную», «Каретную» и «Боровую». Некоторые существующие станции ожидает реконструкция. Среди них — «Фрунзенская», «Парк Победы» и «Электросила».