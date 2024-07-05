Смольный анонсировал реконструкцию дорожной инфраструктуры Советского проспекта

Специалисты начнут обновление дорожной инфраструктуры Советского проспекта в Невском районе Санкт-Петербурга в 2025 году. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Проект, который в данный момент уже проходит экспертизу, предусматривает расширение улицы. Там добавят полосы, остановки, переходы и велодорожки.

Кроме того, в 2024-м заменят асфальт на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и улице Седова.

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