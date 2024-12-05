SMM-специалист Филатова заявила, что в 2025 году бренды начнут больше сотрудничать с микроблогами

Стремительное развитие социальных сетей вносит свои нюансы в процесс создания контента и общения с аудиторией. О трендах наступающего года рассказала эксперт по ведению и продвижению соцсетей Дарья Филатова в беседе с «ФедералПресс» .

Она отметила возвращение популярности «живого» контента. Привлечь внимание подписчиков помогут такие форматы, как «день из жизни» или «за кулисами». Главным способом продвижения остаются короткие видео, однако они должны быть с четкой идеей и динамичным сюжетом без банальных челленджей.

Стоит делать упор на качестве контента, а не на его количестве. В 2025 году особое внимание нужно обратить на тему экологии, чтобы оставаться в тренде событий. Кроме того, ожидается рост влияния микроблогов, бренды все чаще станут привлекать их к сотрудничеству за счет их тесной связи с аудиторией, добавила Филатова.