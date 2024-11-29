Следы двух видов предков человека нашли на берегу озера в Кении

Ученые нашли в окресностях бассейна Туркана в северных районах Кении следы, которые оставили два разных вида предков человека. Причем они прошли с небольшой разницей во временя, максимум — в несколько дней. Об этом сообщил TheRussianNews.ru со ссылкой на журнал Science.
Ученые предполагают, что нашли первое свидетельство того, что два вида предков человека могли существовать в одно и то же время. Вероятно, речь идет о Парантропе Бойса и человеке прямоходящем.
Теперь специалисты ищут другие доказательства их одновременного присутствия, которые могли бы пролит свет на то, как именно взаимодействовали между собой эти два вида.
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