Следком подвел итоги работы в Северо-Западном регионе за прошедший год

Руководитель Северо-Западного транспортного региона Максим Хлюпин сообщил о росте эффективности работы следственных подразделений за прошедший год. Об этом написал «Петербургский дневник» .

«По итогам 2025 года количество возбужденных и направленных в суд уголовных дел возросло», — отметил он.

Повысилась и качество доследственных проверок, что привело к сокращению отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. «Это результат повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений», — подчеркнул Максим Хлюпин.

Также идет постоянная работа по повышению профессионального уровня сотрудников: совершенствуются оперативность, качество фиксации следов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, а также сокращается срок назначения и проведения судебных экспертиз.

Борьба с террористической угрозой остается приоритетным направлением деятельности Следственного комитета России. «Вместе с компанией „Российские железные дороги“ и руководством аэропортов вырабатываются и принимаются дополнительные меры, направленные на предотвращение террористических угроз», — заявил Максим Хлюпин.

Большое внимание уделяется работе с молодежью: сотрудники следственного управления проводят профориентационные встречи с учащимися различных учебных заведений и противодействуют вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений.