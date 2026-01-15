Следком подвел итоги работы в Северо-Западном регионе за прошедший год
Руководитель Северо-Западного транспортного региона Максим Хлюпин сообщил о росте эффективности работы следственных подразделений за прошедший год. Об этом написал «Петербургский дневник».
«По итогам 2025 года количество возбужденных и направленных в суд уголовных дел возросло», — отметил он.
Повысилась и качество доследственных проверок, что привело к сокращению отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. «Это результат повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений», — подчеркнул Максим Хлюпин.
Также идет постоянная работа по повышению профессионального уровня сотрудников: совершенствуются оперативность, качество фиксации следов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, а также сокращается срок назначения и проведения судебных экспертиз.
Борьба с террористической угрозой остается приоритетным направлением деятельности Следственного комитета России. «Вместе с компанией „Российские железные дороги“ и руководством аэропортов вырабатываются и принимаются дополнительные меры, направленные на предотвращение террористических угроз», — заявил Максим Хлюпин.
Большое внимание уделяется работе с молодежью: сотрудники следственного управления проводят профориентационные встречи с учащимися различных учебных заведений и противодействуют вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений.