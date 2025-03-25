Skyeng: среди английских слов россиян больше всего раздражает cringe

Лидер рейтинга — cringe, означающее неудачное или неловкое поведение, которое провоцирует неприятные ощущения. Это слово вызывает негативные эмоции у 27% респондентов.

Второе место занимает bro (друг, товарищ), набравшее 10% голосов. На третьей строчке с 8% голосов — flex, описывающее хвастовство в обычной жизни и движение под музыку в хип-хоп культуре. Слово slay заняло четвертое место (7%), оно означает восхищение внешним видом или эффектным поведением. Замыкает пятерку лидеров vibe (6%) — атмосфера.

По данным экспертов, 38% опрошенных считают, что слова вызывают неприязнь из-за своего звучания. А вот 23% участников не любят эти слова за их частое употребление, 14% — из-за некорректного использования.