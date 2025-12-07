Сквер в Нижнем Новгороде назовут именем академика Гапонова-Грехова

Городская комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде решила назвать сквер на улице Ульянова и Провиантской именем знаменитого физика Андрея Гапонова-Грехова. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Это место связано с жизнью ученого и расположением основанного им Института прикладной физики Российской академии наук.

Здесь установят памятник, открытие приурочено к столетнему юбилею академика в 2026 году. Председателем комиссии выступил Евгений Чинцов.