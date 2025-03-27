Скульптор Селиванов разработал эскиз памятника журналистам, погибшим в зоне СВО

Первый памятник журналистам, которые погибли в ходе специальной военной операции, планируют установить в России. Эскиз монумента разработал московский скульптор Василий Селиванов по просьбе журналистов из новых регионов, сообщил сайт Life .

Центральной композицией памятника стал журналист в облегченном бронежилете, за плечом у которого — ангел-хранитель.

«Я изобразил корреспондента даже без каски, что символизирует его незащищенность. Вот он, такой молодой человек с развевающимися волосами стоит и в руке держит камеру, которая сейчас является не меньшим оружием, чем гранатомет, или пулемет, или дрон», — поделился скульптор.

Памятник хотят установить в Мелитополе. Городская администрация уже одобрила эту инициативу. В мае заявку должны рассмотреть в Президентском фонде культурных инициатив.